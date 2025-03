“Attenti alla truffa finanziaria sui social con il video falso che usa la mia voce e la mie immagini”. L’allarme lanciato da Giovanna Botteri a “Chi l’ha visto?”, per mettere in guardia potenziali vittime. Segnalate alle piattaforme i post che lo contengono e i finti commenti entusiasti, per farli rimuovere.