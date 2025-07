CHICCO SAN MARINO. Consegna a domicilio, Chicco Baby Card, Lista Nascita, Chicco Gift Card, Personal Shopper … tanti servizi pensati per semplificarti la vita e rendere ogni momento speciale!

Nel nostro negozio non solo trovi un vasto assortimento di prodotti, ma anche tanti servizi pensati per semplificarti la vita e rendere ogni momento speciale!

Scopri il mondo di servizi Chicco a tua disposizione:

· Consegna a domicilio : Non hai tempo di venire in negozio? Ci pensiamo noi! Ricevi comodamente a casa tua tutti i prodotti che desideri, per una spesa senza stress.

· Chicco Baby Card : Entra nel mondo di vantaggi esclusivi! Accumula punti, ricevi sconti speciali e promozioni dedicate ai titolari della nostra Baby Card.

· Corsi ed eventi : Partecipa ai nostri corsi e workshop dedicati a neogenitori e famiglie, per imparare, confrontarsi e condividere esperienze preziose. Resta aggiornato sui nostri eventi!

· Lista Nascita : Prepara al meglio l’arrivo del tuo bebè con la nostra lista nascita personalizzabile! Un modo semplice per ricevere i regali che desideri e avere tutto il necessario per il tuo piccolo.

· Chicco Gift Card : Il regalo perfetto per ogni occasione! Con la Chicco Gift Card, lasci la libertà di scelta e vai sul sicuro, donando la possibilità di scegliere tra tutti i nostri prodotti.

· Personal Shopper : Hai bisogno di un consiglio o di un aiuto nella scelta? Le nostre personal shoppers sono a tua disposizione per guidarti tra i prodotti e trovare le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

Vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri servizi e lasciarti coccolare dalla professionalità e dall’attenzione che solo Chicco sa offrirti! Siamo qui per te!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057451487756