Chiusura notturna sulla A14 nelle notti di venerdì 15 e sabato 16 novembre: Lavori di manutenzione tra Cattolica e Riccione

Nelle notti di venerdì 15 e sabato 16 novembre, il tratto autostradale della A14 compreso tra Cattolica e Riccione, in direzione Bologna, sarà chiuso al traffico per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. La chiusura avrà luogo dalle ore 22:00 fino alle 6:00 del mattino.

Gli automobilisti diretti a Bologna dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Cattolica e seguire un percorso alternativo attraverso la viabilità ordinaria, che include la SP17, la SS16 Adriatica e viale Enrico Berlinguer, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Riccione. Si consiglia di pianificare il viaggio in anticipo per evitare inconvenienti.