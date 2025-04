Chiusura notturna sulla A14 tra Cesena e Valle del Rubicone verso Ancona: Interventi di manutenzione dalle 22:00 di mercoledì 22 gennaio fino alle 6:00 di giovedì 23 gennaio

A partire dalle 22:00 di mercoledì 22 gennaio e fino alle 6:00 di giovedì 23 gennaio, il tratto autostradale della A14 che va da Cesena a Valle del Rubicone, in direzione Ancona, sarà chiuso al traffico. La sospensione della circolazione è necessaria per consentire lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia della zona.

I conducenti che necessitano di uscire all’uscita di Cesena saranno guidati a utilizzare la viabilità alternativa. Le indicazioni prevedono di seguire via Cervese, via Golgi, per poi immettersi sulla SS726, SS9 (via Emilia) e infine sulla SP33. I veicoli potranno rientrare in autostrada presso la stazione di Valle del Rubicone. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare i propri viaggi di conseguenza.