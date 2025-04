Chiusure sulla Tangenziale di Cesena: lavori di pulizia ANAS per una strada più sicura

La Tangenziale di Cesena (SS 726) sarà interessata da una serie di interventi di pulizia programmati da ANAS, in collaborazione con il Comune di Cesena, per migliorare la sicurezza e l’efficienza del tratto stradale. Le operazioni, previste tra aprile e maggio 2025, comporteranno la chiusura temporanea delle rampe di ingresso e uscita di quattro svincoli, con limitazioni al traffico per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori.

Dettagli delle Chiusure sulla SS 726

ANAS ha emesso l’Ordinanza n. 347/2025/BO, che dispone la chiusura al traffico, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle seguenti rampe della Tangenziale di Cesena, nella fascia oraria 09:30-11:30:

Svincolo n. 3 (km 4+100 – 4+700): 17 aprile 2025

Svincolo n. 4 (km 6+650 – 7+050): 24 aprile 2025

Svincolo n. 5 (km 8+530 – 8+950): 8 maggio 2025

Svincolo n. 6 (km 8+850 – 9+350): 15 maggio 2025

Le limitazioni interesseranno tutti gli utenti, con l’eccezione dei mezzi di emergenza. Durante i lavori, saranno inoltre applicati il divieto di sorpasso , un limite di velocità di 40 km/h e il divieto di transito per trasporti eccezionali non conformi.

Obiettivo: Una Tangenziale Più Pulita e Sicura

Il progetto, frutto della collaborazione tra ANAS e il Comune di Cesena, punta a migliorare la manutenzione della Tangenziale di Cesena attraverso interventi mirati di pulizia. In questa prima fase, le operazioni si concentreranno sulle rampe degli svincoli, con l’obiettivo di ridurre i rischi per gli automobilisti e migliorare le condizioni del manto stradale.

Per garantire la sicurezza, i lavori saranno eseguiti con la chiusura completa delle rampe interessate, come previsto dal Codice della Strada e dalle normative vigenti (D.Lgs. 285/1992, D.Lgs. 81/2008). L’impresa incaricata, Consorzio Stabile Opera S.c.p.a. (esecutrice Roger Group S.p.A.), provvederà all’installazione di segnaletica temporanea, dispositivi luminosi e barriere di cantiere, nel rispetto del Decreto Ministeriale del 10/07/2002.

Informazioni per gli Automobilisti

ANAS invita gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti, considerando percorsi alternativi durante le fasce orarie indicate. La segnaletica di preavviso sarà posizionata con largo anticipo per informare gli utenti delle modifiche alla viabilità. Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo reale dalla Sala Operativa Territoriale ANAS.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il referente dei lavori, Geom. Domenico Romeo, al numero 340/6422417 o via email all’indirizzo domenico.romeo@rogergroup.it.

Impegno di ANAS per la Sicurezza Stradale

ANAS, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, conferma il proprio impegno nella gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali, con interventi mirati a garantire maggiore sicurezza e comfort per gli utenti. La collaborazione con enti locali, come il Comune di Cesena, rappresenta un passo avanti verso una rete viaria più efficiente e sostenibile.