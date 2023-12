CHRISTMAS PROMO A MISANO WORLD CIRCUIT: SOTTO L’ALBERO UN’OCCASIONE IRRIPETIBILE

Inizia oggi la Christmas Promo, un’esclusiva offerta pensata da MWC per gli appassionati del motorsport che desiderano fare un regalo speciale durante le prossime Feste.

Dalle 12.00 di oggi e fino al 15 gennaio, sarà possibile ottenere una giornata in pista a sei eventi internazionali: MotoGP, FIM JuniorGP, Formula E, Grand Prix Truck, GT World Challenge e WorldSBK, tutto questo al costo di 150 euro.

Questa è un’occasione mai vista prima, offerta solo da Misano World Circuit, grazie al suo calendario unico al mondo che soddisfa appassionati di auto e moto.

“Andrea Albani, il direttore generale, spiega: “Abbiamo pensato a un’offerta straordinaria che può essere acquistata sia dal pubblico che dagli hotel della Riviera di Rimini per offrire ai propri clienti un’esperienza unica. Oltre ai fan, molti dei quali coglieranno questa preziosa opportunità, c’è anche il pubblico turistico abituato ai weekend al mare e che potrebbe essere omaggiato dagli hotel con un beneficio unico. L’offerta propone il prezzo medio per assistere a un solo evento, ma invece offre sei giornate a contatto con lo spettacolo della pista. La creazione del 2024 MWC Season Pack e della Member Card ha richiesto un grande sforzo organizzativo e l’adesione dei vari promotori che ringrazio per la loro disponibilità. Ancora una volta, MWC dimostra di essere un moltiplicatore di entusiasmo e business”.

Nello specifico: 2024 Misano E-Prix (domenica 14 aprile 2024 – Paddock + Prato 2), Junior GP (domenica 21 aprile 2024 – biglietto circolare), Fanatec GT World Challenge Powered by AWS (sabato 18 maggio 2024 – biglietto circolare Paddock + Tribuna B + Tribuna Centrale), FIA European Truck Racing Championship (domenica 26 maggio 2024 – biglietto circolare), FIM Superbike World Championship (domenica 16 giugno 2024 – Tribuna B), Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (domenica 08 settembre 2024 – Prato 1).

Inoltre, per coloro che acquisteranno la card per sei giornate durante l’estate 2024, sarà concessa una scontistica per l’acquisto di prodotti presso i numerosi esercizi presenti nella MWC Square che aderiscono all’iniziativa. Al momento, le aziende che partecipano sono Driving Simulation Center, Garage 51, Snapshot, Terranova, Tecno Bike, Guidare Pilotare, Ristorante Santamonica, e stanno arrivando altre adesioni.

Nel frattempo, sono iniziate anche le prevendite complete per due eventi: Fanatec GT World Challenge Powered by AWS (17-19 maggio) e FIA European Truck Racing Championship (25-26 maggio), entrambi al centro di interi weekend.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.misanocircuit.com.