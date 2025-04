CIAO RIMINI CIAO. Il digital artist Alessandro Malossi firma una campagna di comunicazione visuale per la città

CIAO RIMINI CIAO

Alessandro Malossi per Rimini

Ideazione artistica |Alessandro Malossi

Curatela | Matteo Sormani

Progetto per il Comune di Rimini in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna

Aprile-settembre 2025

Il digital artist Alessandro Malossi firma una campagna di comunicazione visuale per la città di Rimini. Immagini e manifesti parlanti per raccontare con sguardo inedito un luogo dove fermarsi e restare.

Un artista, Alessandro Malossi, e una città, Rimini: due contraddizioni, due omologie.

Alessandro Malossi ha una formazione accademica ma è considerato l’enfant prodige dell’arte digitale italiana, amato dai brand di moda e virale sui social. E’ di Bologna, vive a Milano, ma l’estate la trascorre in Romagna da quando era bambino.

Rimini è la città del mito, dove tutto è possibile. Dove il barocco di un teatro verdiano convive con la Riviera ClubCulture, il Trecento Riminese con la spiaggia, il marmo del Tempio di Leon Battista Alberti e con la stravaganza e le tendenze.

Dall’incontro di questi mondi e dei loro estremi nasce CIAO RIMINI CIAO, una campagna di comunicazione visuale per la Città di Rimini ideata da Alessandro Malossi con la curatela di Matteo Sormani e realizzata in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna.

Il progetto artistico debutta oggi, 14 aprile, nella settimana che ci accompagna alla Pasqua e ad una nuova primavera, con una prima serie di manifesti e pannelli diffusi che riproducono gli otto soggetti appositamente ideati dall’artista per la città. Otto opere d’arte digitale – quattro immagini e altrettanti “manifesti parlanti” – attraverso cui Malossi, nel suo stile unico e peculiare, surreale e visionario, traduce la sua visione di Rimini: una città con radici antiche e uno sguardo sempre proiettato al futuro, la città dell’immaginario di Fellini, Guerra e Tondelli, che ha fatto dell’accoglienza e dell’ibridazione uno stile di vita assorbendo una immensa umanità di viaggiatori.

La piada che s’imprime nelle corde del cuore, il cellulare che demonizza la sua funzione, le pillole con le icone della città meglio del Lansox. Le opere lanciano un messaggio: rallentare, smettere di affannarsi, osservare, spegnere i devices, prendersi tempo. Immagini e parole che vogliono raccontare una storia: quella di una città dove restare. “CIAO RIMINI CIAO”: Rimini incastonata tra due saluti che non sono mai un addio, ma sempre un invito a ritornare.

La campagna

Da oggi le immagini saranno visibili in città attraverso una serie di manifesti diffusi, oltre che nei maxi pannelli in corrispondenza di due delle principali porte di accesso alla città: l’aeroporto Fellini e la rotatoria all’uscita del casello dell’autostrada di Rimini nord.

Lo spazio cuore del progetto sarà la spiaggia: il messaggio riverbererà per tutta la costa fino a Miramare, per tutta l’estate. Nella prima fase, in attesa che la stagione estiva entri nel vivo, le immagini compariranno in corrispondenza degli accessi degli stabilimenti per poi spingersi in una seconda fase anche lungo la passeggiata a riva, dove lo sguardo inedito di Malossi incrocerà le storie dell’umanità composita e multiforme che abita la spiaggia.

Le immagini saranno inoltre proiettate nel centro storico attraverso il ledwall del Palazzo del Fulgor e sul maxischermo del Palacongressi. Oltre che sul mastio del Castello Malatestiano.

Le riproduzioni delle otto opere digitali saranno inoltre esposte al piano terra del Museo della Città, in mostra dal prossimo fine settimana e fino a metà luglio, ad ingresso libero.

La campagna sarà rilanciata da una campagna di comunicazione on line, in collaborazione con Visit Rimini.

Alessandro Malossi è un artista italiano che ha affinato la sua tecnica presso l’accademia NABA di Milano, anche se il suo vero percorso artistico è iniziato dopo il diploma, quando ha scoperto il suo stile unico e distintivo. Nel 2016, Alessandro ha compiuto un passo decisivo nella sua carriera unendo la sua arte al mondo della moda, collaborando con rinomati brand internazionali come Calvin Klein, Nike, Trussardi, Hogan e molti altri

Il suo percorso accademico e le collaborazioni con marchi e personalità di spicco gli hanno offerto l’opportunità di esplorare sia l’arte pittorica che quella digitale, permettendogli di creare opere che rispecchiano perfettamente l’epoca attuale, caratterizzata dall’influenza dei social media e delle tecnologie digitali.

Il 2019 segna una svolta nella carriera di Alessandro, con l’esposizione della sua prima serie di opere digitali a Madrid, intitolata “NOAH”. Questa raccolta di 15 opere rappresenta una rilettura moderna e provocatoria dell’Arca di Noè, dove l’artista riflette sul contemporaneo materialismo e sull’eccesso di consumismo, immaginando un mondo in cui i beni materiali prevalgono sugli esseri viventi.

La serie di sue reinterpretazioni digitali, ironiche e sorprendenti, dell’opera più celebre di Munch “L’urlo” sono state apprezzate e segnalate dal Munch Museum di Oslo.

Fino al 2024 ha collaborato con numerosi marchi e artisti di fama internazionale, esponendo le sue opere in più di 10 città nel mondo. Nel 2024, ha unito le forze con Seletti per creare la collezione “Tiles and Tales”, distribuita globalmente.

Nel 2025 ha realizzato la copertina del singolo di J Balvin “RIO”.

Alessandro Malossi vive e lavora a Milano.

“CIAO RIMINI CIAO” è una campagna di comunicazione visiva ideata e realizzata da Alessandro Malossi per il Comune di Rimini, in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna.

Comune di Rimini