Ciclismo | Nella giornata di domani la ‘Coppi e Bartali’ farà tappa a Cesena

Il grande ciclismo torna sulle strade di Cesena, e lo fa con uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale delle due ruote: la Settimana internazionale Coppi e Bartali che si terrà fino a sabato 29 marzo. La terza tappa dell’attesa manifestazione domani, giovedì 27 marzo, toccherà la città malatestiana con partenza alle ore 12:25 da viale Ceccarini (Riccione) e arrivo, intorno alle ore 15:55, in viale Mazzoni, all’ombra della Rocca e all’altezza di piazza San Domenico dove verrà allestito il palcoscenico. Si tratta di un percorso che si estende per 142 chilometri con un dislivello pari a 2.150 metri. Le premiazioni avranno inizio intorno alle ore 16:15 e avverranno alla presenza dello speaker Alessandro Brambilla, degli amministratori comunali e di rappresentanti del mondo sportivo locale.

La competizione, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e inserita nel circuito Uci, nel corso dell’intera settimana porterà sulle strade dell’Emilia-Romagna i più grandi nomi del ciclismo professionistico. Fin dalla sua nascita nel 1984 come corsa in linea, poi trasformata in gara a tappe, la ‘Coppi e Bartali’ ha visto sfidarsi alcuni dei più grandi campioni della disciplina.

Terza Tappa: Riccione – Cesena (Km 142,1), 27 marzo. Una frazione insidiosa e movimentata, perfetta per attacchi da lontano. Dopo una prima parte simile alla tappa precedente, si affrontano le rampe di Monte Olivo e Verucchio, ideali per scremare il gruppo. Il circuito intermedio da ripetere due volte include la salita di Sorrivoli (1 km al 13%), un vero e proprio muro che renderà difficile il controllo della corsa. L’ultimo tratto di gara prevede un altro circuito con l’ultima salita di giornata a Diolaguardia, prima di una discesa tecnica verso Cesena. Gli ultimi chilometri sono molto tecnici, e potrebbero favorire un arrivo incerto.

Il percorso. La gara entrerà nel territorio di Cesena da Longiano verso Calisese intorno alle ore 14:00 per proseguire poi in direzione Sorrivoli. Da qui nuovamente verso Calisese e ancora Sorrivoli (circuito 2 giri) per svoltare poi al terzo passaggio in direzione Saiano e impegnare il percorso dei Gessi grandi. I ciclisti percorreranno a questo punto via Don Minzoni (ore 15.14), svolteranno a sinistra in direzione Ponte Abadesse per proseguire la corsa in località Diolaguardia. Nuova tappa a Saiano (secondo ed ultimo giro), ritorno sui Gessi grandi e lungo via Don Minzoni. Da qui raggiungeranno via del Tunnel e per finire viale Mazzoni, all’altezza di piazza San Domenico, dove sarà allestita l’area di arrivo. I primi ciclisti sono attesi intorno alle ore 15:45.

Le strade interessate e le modifiche alla viabilità. Le strade del percorso saranno chiuse 15 minuti prima del passaggio degli atleti restando interdette al transito veicolare fino al passaggio del Fine Gara. Il tratto stradale di viale Mazzoni invece sarà chiuso a partire dalla mattinata di giovedì 27 marzo per consentire l’allestimento della zona di arrivo. Sarà inoltre interessata dalla manifestazione anche via Lugaresi dove sosteranno i mezzi di servizio agli atleti. Data la particolarità della zona arrivo, anche via del Tunnel non sarà percorribile, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 15:30. La viabilità alternativa in questo caso sarà fornita da via Padre Vicinio da Sarsina. Tutte le strade interessate torneranno ad essere percorribili a partire dalle ore 17:30.

Media e informazioni. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport 1 HD e su importanti network internazionali, oltre a essere seguito dalle emittenti locali e dalle piattaforme web dedicate al ciclismo.

Comunicato stampa – Comune di Cesena