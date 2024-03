Ciclismo: torna nel 2024 il Giro della Romagna

Il 21 aprile la gara, partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro

Con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme torna il Giro della Romagna per ciclisti professionisti, nell’anno in cui l’Emilia-Romagna sarà anche protagonista del primo storico Grand Départ del Tour de France dall’italia, .

Una buona notizia per gli amanti del ciclismo e dello sport in generale e una luce che rimane accesa sui Comuni sconvolti dall’alluvione del 2023 che sono al lavoro per la ricostruzione e per rendere il territorio più forte e sicuro.

Quella in programma il 21 aprile sarà l’87/a edizione del Giro della Romagna, che manca da 13 anni ed è una delle classiche del ciclismo italiano con la più lunga tradizione, nata addirittura nel 1910.

L’organizzazione tecnica è di ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna-Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e con la collaborazione di Sc Francesco Baracca di Lugo, la storica società organizzatrice della gara, e di Oliviero Gallegati dell’azienda Somec Biciclette.

Il Giro della Romagna ha un albo d’oro di qualità pregiata: tra i vincitori figurano Fausto Coppi (unico a vincerlo per tre volte), Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Fiorenzo Magni, Ercole Baldini, Gianni Motta, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Michele Bartoli, Davide Rebellin e i romagnoli Davide Cassani, Roberto Conti e Eddy Serri.

L’ultima edizione del Giro della Romagna, nel 2011, fu vinta da Oscar Gatto davanti a Simone Ponzi e Enrico Battaglin; nel 2013 si era poi svolto il Memorial Marco Pantani-Giro della Romagna, vinto da Sacha Modolo, prima dello stop definitivo fino alla ripartenza del 2024.

