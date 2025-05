Ciclista di San Marino investito da auto pirata. Gravissimo, trasportato al Bufalini di Cesena

Un ciclista 62enne è stato investito questa mattina. È stato colpito da un’auto targata San Marino che non si è fermata a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal confine di Dogana, sulla Superstrada, e l’auto è entrata in territorio sammarinese senza fermarsi. Gli agenti del Titano hanno già individuato il veicolo ‘pirata’, ma al momento non ci sono conferme dalla Polizia civile sulla vicenda.

Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena con un elicottero partito da Ravenna. Le sue condizioni sono gravissime e si trova nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata. Il suo casco si è rotto nell’impatto con l’asfalto, evidenziando la violenza della caduta.

La Polizia stradale di Rimini si è recata sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.