Ciclista tedesco muore in un incidente durante un’escursione in Alta Valmarecchia

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio nell’Alta Valmarecchia, coinvolgendo un ciclista di 66 anni di nazionalità tedesca. L’uomo, parte di un gruppo di cinque cicloamatori provenienti da Monaco di Baviera, ha perso la vita mentre discendeva da Pugliano in direzione di Maiolo, nella località Carpineto.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo a terra. La dinamica potrebbe essere stata influenzata da un malore che lo avrebbe colpito prima di cadere sull’asfalto, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. La discesa ha attirato l’attenzione di automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della Croce Verde di Novafeltria. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 66enne è deceduto sul posto. In un primo momento si era anche valutata la possibilità di un intervento con eliambulanza, ma le condizioni dell’uomo non hanno lasciato scampo.

L’incidente si inserisce in un contesto di escursioni in bicicletta molto praticate nella zona, con molti ciclisti stranieri che scelgono l’area per le sue caratteristiche paesaggistiche e stradali. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le cause esatte della tragedia.