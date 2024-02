Il presidio di agricoltori a Castel San Pietro Terme

Circa duecento trattori in presidio davanti al casello autostradale dell’A14 a Castel San Pietro Terme (Bologna) stanno bloccando lo svincolo.

All’esterno del casello, i mezzi in protesta non fanno entrare in autostrada.

Il presidio degli agricoltori, con bandiere tricolori e striscioni, si era dato appuntamento anche ieri sul tratto esterno al casello.

Ansa