Circolo Tennis di via Abba: approvato il progetto di riqualificazione con un investimento da oltre € 180.000

A realizzare i lavori e a sostenerle i costi sarà la RTI “Il Circolino” formata dall’ASD Be Padel Cesena e dall’ASD Tennis Club Parckin che si sono aggiudicate la gestione della struttura per i prossimi otto anni

Cesenatico, 22 gennaio 2025_ La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione del Circolo Tennis di via Abba. A realizzare e sostenere i lavori sarà la RTI “Il Circolino” formata dall’ASD Be Padel Cesena e dall’ASD Tennis Club Parckin. La società si è aggiudicata la gestione dell’impianto sportivo per 8 anni presentando un progetto che contiene una serie di interventi di miglioramento della struttura comunale. Il Circolo nel pieno centro della città si potrà consolidare così come polo sportivo della zona di Levante andando a completare l’offerta di Cesenatico per gli sport di “racchetta” insieme al Circolo Tennis di via Magellano.

L’intervento

L’intervento prevede la conversione di due campi da tennis per la realizzazione di 2 nuovi campi da padel un campo da Pickeball e un campo da Rapatennis. Si procederà inoltre alla sostituzione della caldaia e relativi interventi accessori per la sostituzione del generatore di calore del fabbricato che ospita il bar e gli spogliatoi. Nei campi da tennis esistenti verrà messo in opera un’operazione di relamping e sarà messa a terrà la piantumazione di una siepe lungo tutto il perimetro della struttura. Si procederà inoltre all’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di migliorare l’accessibilità di tutta la struttura. L’attuale gestione del Circolo Tennis rimarrà operativa fino al 2032.

Le parole del sindaco Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«Gli investimenti che abbiamo approvato oggi sono interventi strutturali importanti che ci permettono di migliorare ulteriormente l’offerta sportiva di Cesenatico con due nuovi campi da Padel nel centro della città e non solo. Il Circolo Tennis di via Abba è un grande ritrovo per i cittadini di Cesenatico e un’attrazione turistica riconosciuta e consolidata», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il bando che abbiamo strutturato ha dato ottimi risultati: il Comune non richiede canoni per la gestione del Circolo Tennis ma in cambio registra un importante investimento per il miglioramento strutturale di un impianto comunale centrale. Ci tengo a ringraziare i gestori che hanno presentato un progetto di ottimo livello e che gestiranno il centro per altri otto anni, fino al 2032», il commento dell’assessore Gaia Morara.

