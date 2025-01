Cittadino di Misano aveva criticato l’amministrazione comunale sul web, assolto dall’accusa di diffamazione

Un 55enne di Misano è stato assolto con formula piena dall’accusa di diffamazione sul web, dopo aver espresso critiche nei confronti dell’amministrazione comunale in un post pubblico su Facebook. La denuncia era stata presentata dal sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, ma il giudice ha ritenuto che le parole dell’imputato non configurassero un reato.

Nel post incriminato, l’uomo aveva criticato l’installazione di un palo per l’antenna G5 nel Comune, definendola “l’ennesimo sfregio perpetrato in quel di Misano Monte” e ringraziando sarcasticamente l’amministrazione per lo scempio. Il sindaco aveva querelato l’autore del post, dando così il via ad una controversia legale che si è risolta con l’assoluzione dell’imputato.

L’avvocato Stefano Caroli ha difeso con successo il suo cliente, dimostrando che le sue parole erano una legittima espressione di opinione e critica politica. La decisione del giudice ha confermato che la libertà di espressione su internet è un diritto fondamentale, anche quando si tratta di critiche rivolte alle istituzioni.