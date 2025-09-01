Civitella di Romagna, cacciava illegalmente: denunciato un cacciatore

Un’operazione congiunta tra Carabinieri Forestali di Santa Sofia e Polizia Provinciale di Forlì-Cesena ha portato alla denuncia di un uomo sorpreso a esercitare la caccia in maniera illegale. L’intervento è scattato a seguito del ritrovamento di numerose carcasse di fauna selvatica, alcune appartenenti a specie protette, in un’area collinare soggetta a pasturazione artificiale, con frutta e semi distribuiti al suolo per attirare gli animali, pratica vietata dalla normativa vigente.

Durante i controlli notturni, il sessantacinquenne è stato colto in flagranza mentre cacciava utilizzando una carabina e dispositivi di illuminazione artificiale. L’arma, le munizioni e gli strumenti utilizzati sono stati sequestrati dalla Polizia Giudiziaria.

Nei confronti dell’uomo è stato disposto il ritiro cautelare di tutte le armi e della licenza di caccia e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 600 euro. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e resta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.