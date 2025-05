Clan portava droga in Italia dalla Germania, Rimini tra le piazze di spaccio di cocaina e marijuana

Nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Bologna, è emerso che anche a Rimini vi era un’organizzazione complessa dedita allo spaccio di cocaina e marijuana. In totale, sono state disposte 11 misure cautelari e 2 provvedimenti di fermo nei confronti di 22 indagati di varie nazionalità, tra cui albanesi, un marocchino e un algerino. L’organizzazione aveva fatto arrivare circa 14 kg di cocaina a Savignano sul Panaro, nel modenese, in soli 30 giorni, distribuendola in diverse città, tra cui Modena, Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Cremona, Venezia e La Spezia. L’approvvigionamento avveniva tramite contatti in Germania e l’organizzazione era gestita da diversi gruppi di trafficanti, con rapporti intercorsi anche con altre regioni come Lombardia e Piemonte. Una figura di spicco era conosciuta come ‘il Milanese’, con contatti in Germania e un falso pass giornalistico che gli permetteva di viaggiare a fini di traffico di droga.