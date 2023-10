Clima, nuovo record per Rimini: il mese di ottobre si sta rivelando tra i più caldi di sempre

In merito alla scaldata di ieri, venerdi 20, la giornata è risultata veramente eccezionale per il nostro Paese. Più della metà delle stazioni meteorologiche ufficiali hanno rilevato temperature massime uguali o superiori a 30 gradi. Sulla fascia adriatica del centro, in particolare da Pescara fino a Cattolica, i termometri hanno registrato valori tipici del mese di luglio. Per Rimini, come previsto, i venti meridionali si sono fatti sentire spingendo la colonnina a raggiungere i 21.2 gradi di minima – fissando così un nuovo record assoluto come valore minimo più alto per il mese di ottobre presso la centralina Arpae urbana – e superando il precedente di 0.7°C che risaliva al 3 ottobre 2016 (20.5°C).

Per quanto riguarda le massime, nel tardo pomeriggio si è uguagliato il record mensile di 28.5°C fissato all’11 ottbre 2014; sebbene diverse stazioni lungo la costa abbiano superato quel valore, come, per esempio, l’osservatorio meteo-climatologico di Marebello con una punta di 29.1°C e Cattolica con 30.3°C: con ben 10 gradi in più rispetto alla media del periodo.

Meteo Roby