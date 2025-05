CNA Formazione Emilia-Romagna celebra la conclusione della 4^ edizione del percorso IFTS

Oggi si è tenuta la cerimonia di consegna di attestati che sancisce la conclusione del corso formativo che ha creato 20 figure professionali in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto nautico, individuando le componenti costruttive e adottando le soluzioni tecnologiche più idonee a coniugare aspetti prestazionali del prodotto e sostenibilità del processo produttivo.Il corso, della durata di 800 ore, di cui 480 ore di aula è stato caratterizzato da un approccio fortemente laboratoriale con 320 ore di stage in azienda, inoltre, è stato completamente gratuito grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna.Gli studenti hanno affrontato un percorso didattico tecnico, che ha visto l’alternanza di materie quali disegno tecnico, l’ingegnerizzazione del prodotto nautico, spaziando tra la modellazione tridimensionale, ben 150 ore sono le ore che sono state dedicate ai software per il settore nautico come Rhinoceros, Solid Edge e Solid Works. Inoltre, è stato approfondito lo studio dei materiali più innovativi e le soluzioni sostenibili a 360 gradi, le lezioni si sono svolte principalmente presso le aule di CNA Formazione Emilia-Romagna sede di Forlì e quelle dei partner coinvolti hanno permesso ai partecipanti di immergersi nelle ultime novità del comparto e di mettersi a confronto con i più avanzati metodi di progettazione del prodotto.Gli studenti hanno svolto visite aziendali presso Cantiere del Pardo, Ferretti, Agostini Nautica, la veleria RST Covers e LINSET avanzato centro di ricerca e testing di Fano, che svolge attività di progettazione, sperimentazione e prototipazione per il settore navale.Non solo, durante l’anno è stato chiesto alla classe di creare il progetto una imbarcazione, per tanto i partecipanti sono stati suddivisi in 4 gruppi che hanno sviluppato 4 tipologie differenti di imbarcazioni, I progetti sono stati prototipati e poi stampati con la stampante 3D. Gli elaborati sono poi stati presentati nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria Industriale di Bologna alla presenza di una commissione, composta da esperti del settore, che ne ha decretato il vincitore.La Figura professionale in uscita è fortemente richiesta dalle aziende del settore nautico a conferma di questo sono gli esiti occupazionali dei 20 qualificati, 16 sono impegnati nelle aziende del territorio.Presenti per consegnare l’attestato certificazione di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di disegno e progettazione industriale:Paola Casara, Assessore del Comune di ForlìRiccardo Mellina, responsabile delle risorse umane del Cantiere del Pardo,Franco Napolitano, direttore CNA Forlì-Cesena e amministratore delegato di CNA FOER,il docente del corso Riccardo Guardigli, responsabile CNA nautica Forlì-Cesena

CNA Foer ringrazia tutte le imprese partner del progetto, l’amministrazione comunale, l’Università di Bologna e tutti i docenti per l’attenta e preziosa collaborazione.

Il corso è stato realizzato in partnership con

Cantiere Del Pardo S.P.A. – Quick S.P.A. – C.A.T.T. Srl – Ferretti Spa – Rst Covers S.N.C – Corset&Co Srl – Energia Composita Srl – Stilplast Srl – Cantiere Navale Marconi – Cantieri Navali Boschetti – Cantiere Navale Foschi – Eidos 22 Srl – Performance Boats – Colangelo Arredamenti – Officine Carnevali Srl – Forsea Srl – Dp Subsea Srl – Vela Legno – Biesse Sitemi Srl – Mama Srl – Phizero Srl – ColorYacht – Wamblee – Electronsea