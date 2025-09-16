    • CO.NA.PO. Buone notizie per i VVF di Rimini: in arrivo undici nuovi Vigili del Fuoco

    “Buone notizie per i Vigili del Fuoco di Rimini: in arrivo undici nuovi Vigili del Fuoco.” Esprime  soddisfazione il Segretario Provinciale del CO.NA.PO. Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, Bruno RIGONI: “Abbiamo più volte lamentato la grave carenza in cui versa il Comando di Rimini e  finalmente siamo stati ascoltati.” Si tratta di undici Vigili che verranno direttamente dalle Scuole di  Formazione dopo aver completato il corso iniziale. “Il fatto che arrivino al termine del corso iniziale” continua Rigoni, “è un valore aggiunto perché, anche se non hanno ancora esperienza (sul campo),  sono freschi di nozioni importanti per un lavoro che è in continua evoluzione”. Questa assegnazione  porta la carenza del Comando di Rimini (nel ruolo dei Vigili), al 10% rispetto il 17% precedente. I  Vigili arriveranno verso Ottobre “li attendiamo con ansia” conclude Rigoni. 

