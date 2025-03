Colti in flagranza mentre rubano da un’auto parcheggiata a Riccione: scappano e investono un carabiniere. Arrestati a Rimini

Due carabinieri in borghese hanno sorpreso due individui mentre tentavano di rubare da un’auto nel parcheggio di Oltremare a Riccione. L’uomo italiano e la donna straniera sono stati costretti alla fuga dopo essere stati scoperti, investendo uno dei militari nel tentativo di scappare. Fortunatamente, la coppia è stata intercettata a Rimini poco dopo e arrestata per tentato furto e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito è stato portato in pronto soccorso per una visita di controllo precauzionale. Grazie all’intervento tempestivo dei due militari, non è stato rubato nulla dall’auto. Il processo per i due ladri è previsto per domani mattina a Rimini.