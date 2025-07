Comando Provinciale CC Forlì-Cesena. Numeri Speciali “I Carabinieri del 1944”

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha voluto, attraverso i due numeri Speciali della Rassegna dell’Arma, dal titolo “I Carabinieri del 1944”, distinti in due sottotitoli “Le resistenze al regime collaborazionista” e “Il Regno d’Italia” (pubblicazioni che si ricollegano al numero speciale “I Carabinieri del 1943”), ricordare l’opera prestata da quei valorosi carabinieri, in uno dei periodi più difficili della storia nazionale.

Il 1944 rappresenta un anno di sofferenze, di lutti e di sacrifici particolarmente decisivo per il futuro della nazione nel quale, l’Arma dei Carabinieri, ha giocato, attraverso i propri militari, un ruolo significativo.

Nella copertina del numero Speciale “Le resistenze al regime collaborazionista”, sono raffigurati:

-“I Martiri di Fiesole”, tre militari dell’Arma dei Carabinieri che, il 12 agosto 1944, durante la guerra di liberazione italiana, per salvare dieci ostaggi, si sono consegnati alle truppe tedesche che li hanno fucilati a Fiesole;

-“Carabinieri del Contingente “R” appena giunti a Piazza Venezia il 5 giugno 1944”, immagine che ricorda un nugolo di carabinieri arruolati nel reparto speciale del “Contingente R” (dove erre sta per Roma), istituito a Napoli il 15 gennaio 1944 con funzioni di Comando Generale per i territori che venivano via via restituiti alla sovranità italiana che, insieme alle truppe americane, fece ingresso a Roma.

Nell’ambito di questa iniziativa, copia dei numeri speciali (reperibili anche presso la sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Forlì e di Cesena) sono state donate all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì – dove nella mattinata odierna si è recato il comandante della Stazione Carabinieri di Forlì, che ha provveduto alla consegna nelle mani della presidente dottoressa Ines Briganti -, all’Archivio di Stato di Forlì, all’Archivio di Stato della Sezione di Cesena, all’Accademia Rubiconia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone e all’associazione culturale “Sophia in Libris”, presso la sede della biblioteca comunale Luciano Foglietta di Santa Sofia.

Forlì, 22.07.2025