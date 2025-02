COMITATO FAIR PLAY SAN MARINO INCONTRA DANIELE COLASUONNO.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e dal Direttore Tecnico Diego Renzi con Daniele Colasuonno, Tecnico CSI ed ex allenatore della prima squadra degli Insuperabili di Milano, rosa composta da Atleti diversamente abili; Colasuonno ha collaborato come responsabile della sezione calcio Atleti disabili nel progetto “ Keep fit! Play at home,” è inoltre autore di diverse pubblicazioni di: Un altro calcio, Fuori dal campo, I nucid:E920EF70-681D-4F57-AC3D-391BD1B26FD7meri 1 del calcio, Bomber i numeri 9 del calcio, conferenziere, ideatore e unico gestore dei contenuti pubblicati nelle pagine Instragram e Facebook “ Libri, racconti e storie di: UN ALTRO CALCIO un blog dove si evincono i principi e i valori educativi dello sport, quello sano, quello che viviamo e cerchiamo quotidianamente in linea e dei principi universali del Fair Play che sono in linea con la mission del CNSFP e Movimento europeo e mondiale della Famiglia internazionale del Fair Play. Si è svolto Domenica 23 febbraio 2025 un cordiale incontro tra il(CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e dal Direttore Tecnico Diego Renzi con, Tecnico CSI ed ex allenatore della prima squadra degli Insuperabili di Milano, rosa composta da Atleti diversamente abili;ha collaborato come responsabile della sezione calcio Atleti disabili nel progetto “ Keep fit! Play at home,” è inoltre autore di diverse pubblicazioni di:, conferenziere, ideatore e unico gestore dei contenuti pubblicati nelle pagine Instragram e Facebook “un blog dove si evincono i principi e i valori educativi dello sport, quello sano, quello che viviamo e cerchiamo quotidianamente in linea e dei principi universali del Fair Play che sono in linea con la mission del CNSFP e Movimento europeo e mondiale della Famiglia internazionale del Fair Play.

Il positivo e apprezzato incontro amichevole è stata anche l’occasione per instaurare una interessante collaborazione per il futuro con il CNSFP nelle prossime iniziative e attività che saranno messe in campo.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – cid:E920EF70-681D-4F57-AC3D-391BD1B26FD7