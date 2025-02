il 17 e 19 ottobre invitavo telefonicamente Alice Parma e William Raffaeli al confronto che stavamo organizzando, tra i canditati delle liste concorrenti, su domande precise in merito alla salvaguardia dell’Ospedale di Novafeltria che si sarebbe svolto il 10 Novembre (20 giorni dopo)

Alice Parma rispondeva “Fare una cosa durante la fiera di San Martino non è pienamente rispettoso. Ecco ,…….. Comunque vedrò di organizzarmi , non è facile uscire da Santarcangelo in quei giorni“.

William Raffaeli “devo verificare con tutti i canditati e la segreteria organizzativa che incontri ci hanno organizzato”.

Il 20 ottobre De Pascale suonava con quel “non sono d’accordo”, il de profundis alla nostra decennale richiesta di dotare i nostro ospedale di un reparto di chirurgia, medicina e pronto soccorso come prevede il Decreto Balduzzi e come ci risultava essere applicato in altre località dell’appennino Emiliano. Da quella data è calato il silenzio e i Candidati del partito democratico non hanno risposto al ns invito ( scritto questa volta ) .

Il Circolo di Novafeltria ha replicato ad un nostro resoconto della giornata ,nel quale ci dispiacevamo della loro assenza , consegnando alla stampa questa dichiarazione : “ hanno declinato l’invito del comitato Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria lamentando la mancata imparzialità dello stesso, a seguito della candidatura della presidente del comitato, Silvana Travaglini, nella coalizione di centrodestra”. Vogliamo precisare che il Comitato ha creato in piena campagna elettorale un’occasione di confronto tra forze politiche su un tema che caratterizza l’azione del Comitato.

Cosa c’azzecca se Silvana Travaglini ha deciso di esserne parte, avendo per tempo presentato le proprie dimissioni , proprio per non coinvolgere il comitato stesso in scontate strumentalizzazioni.

Il comunicato DEM continua, cercando di rassicurare la popolazione che tutto rimarrà cosi com’è oggi . Se lo avesse detto uno dei candidati DEM durante il confronto pubblico avrebbe avuto una qualche consistenza , ma non è credibile sentirlo affermare dai membri del locale circolo di Novafeltria che solo nel 2021 , nel loro programma elettorale rivendicavano la salvaguardia dell’Ospedale ai sensi del Decreto Balduzzi e che, oggi fanno dichiarazioni a vanvera , in merito al DM77 2022 , che ha nostro giudizio convertirà il nostro Ospedale in una casa di Comunità come gli abbiamo spiegato più volte e come è avvenuto a Mercato Saraceno in Romagna e a Vergato in Emilia( solo per riportare qualche esempio ) . Torneremo a spiegarglielo, se vorranno, questa volta in un pubblico confronto , organizzato da loro non dubitando della loro imparzialità.

Novafeltria 12/11/2024

il Presidente pro tempore del Comitato

Livio Cursi