Comites San Marino: “La Giornata Internazionale della donna non sia solo una ricorrenza, ma alimenti il cambiamento culturale e sociale che nonostante i passi in avanti non è purtroppo ancora non completato”

“La Giornata internazionale della donna è sicuramente una ricorrenza”, spiegano Barbara Righetti e Marina Rossi, rispettivamente vice Presidente e membro dell’esecutivo del Comites San Marino, “ma non è una festività, bensì un invito alla riflessione sull’importanza della lotta dei diritti delle donne e in particolare la loro emancipazione. Anche in una società civile e democratica come quelle italiana e sammarinese, infatti, nonostante i passi in avanti, quel cambiamento culturale e sociale a cui aspira l’istituzione di questa ricorrenza internazionale non può dirsi completato. Questo si può vedere in numerosi aspetti della vita quotidiana, dal lavoro all’attività politica e, non da ultimo, nell’ambito familiare. Insieme alle altre donne del Comites ci sentiamo dunque vicine a tutte le altre donne, sammarinesi e italiane, comprese le migliaia di lavoratrici frontaliere dei due Paesi, ma soprattutto a tutte quelle persone che ancora non godono di pari diritti in quanto donne, perché vivono in società lontane da noi non solo nello spazio, ma soprattutto per libertà e diritti”.