Comites San Marino: “L’arte e la cultura del futurismo per creare sinergie tra territori”

Venerdì scorso il Presidente della Fondazione Umberto Boccioni Giuliano Cardellini ed il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei sono stati ospiti di “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery” in occasione della visita alla prestigiosa Mostra d’arte “FUTURISMO e…” aperta al pubblico dal 21 Ottobre al 25 Novembre 2023 presso il Centro Fiorina che finora ha riscosso molto successo in termini di presenze.

“Sono molto lieto – afferma Cardellini – di aver visitato questa Mostra, poiché per me respirare il Futurismo è sempre molto affascinante”. Questa Mostra – continua Cardellini- presenta tante opere provenienti dai più grandi Maestri storici della importante corrente artistica del Futurismo, quali, ad esempio, Balla, Carrà, Russolo, Pranpolini, Cangiullo e tanti altri, in particolare, sono stato colpito dall’opera di Balla ricavata con della stoffa. Ringrazio calorosamente per l’opportunità che mi è stata concessa Antonella Oldano e Paolo Martinengo di “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery”, i quali prossimamente saranno ospiti della Fondazione Umberto Boccioni”.

Giuliano Cardellini è Presidente della Fondazione Umberto Boccioni che gestisce il Museo denominato TMUB (Temporary Museum Umberto Boccioni) creato il 19 giugno 2021 e situato a Morciano di Romagna (RN) in Via Pascoli n.15.

Attualmente due sono le priorità assolute della Fondazione Boccioni: la prima è mantenere in vita il Museo Boccioni che rischia la chiusura a causa della mancanza di fondi. A tal proposito è stata promossa una Raccolta Fondi, denominata “SOS Museo Boccioni” sulla Piattaforma Eppela, che può essere visitata, al seguente link: https://www.eppela.com/projects/10584

La seconda priorità è quella di promuovere la ristrutturazione della Casa-Museo Umberto Boccioni sita a Morciano di Romagna, di proprietà del Comune di Morciano di Romagna fin da 1997 per dare finalmente una casa a Boccioni.

Entusiasta il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il quale dichiara che la visita alla Mostra dedicata al Futurismo è sicuramente stata un’occasione per promuovere sinergie tra territori, rafforzando il dialogo e le collaborazioni. C’è un filo diretto che lega San Marino e quindi “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery” a Morciano di Romagna, dove si trova la casa dei genitori di Umberto Boccioni, ovvero Raffaele Boccioni e Cecilia Forlani e dove si vuole realizzare il sogno del fondatore del movimento futurista Filippo Tommaso Marinetti di creare una raccolta museale dedicata al celebre pittore, scultore e scrittore Umberto Boccioni.

Fondazione Umberto Boccioni

Comites San Marino