Commissione Consiliare Speciale per le riforme istituzionali. Riassunto dei lavori e degli interventi di Martedì 27 maggio, pomeriggio.

La sessione pomeridiana vede protagonista ancora il programma di lavori della Commissione, ed in particolare l’articolo sulla Reggenza e quello sul Consiglio dei XII, poi approvati all’unanimità. L’obiettivo dichiarato da più parti è di rafforzare e valorizzare il ruolo super partes della Reggenza, senza intaccarne le fondamenta storiche.

Tra i punti più sensibili emersi durante la discussione spiccano due conferme nette: la Reggenza resterà riservata ai cittadini sammarinesi d’origine e la durata del mandato resterà di sei mesi.

“La Reggenza è l’unica istituzione che gode ancora di un rispetto totale da parte della cittadinanza, a prescindere dalle idee politiche”, ha ricordato Gian Carlo Venturini (Pdcs), sottolineando come sia “meglio non modificarla. Meno si apportano modifiche a questo istituto, meglio è”. Sulla stessa linea Fabio Righi (D-ML), che ha ribadito: “Se è da venti secoli che si è individuato quel tempo, evidentemente una ragione c’è. Oggi è l’unica istituzione riservata ai cittadini originari e così deve rimanere”, ha aggiunto.

Tuttavia, è stato espresso consenso sulla necessità di “valutare e considerare i requisiti per l’accesso alla carica”, come proposto da Iro Belluzzi (Libera), purché ciò non apra a modifiche radicali ma piuttosto permetta una riflessione su età, esperienza e integrità morale.

Non sono mancate proposte costruttive sul rafforzamento del ruolo reggenziale, come l’ipotesi di un “pre-incarico” di sei mesi per preparare la coppia reggente o la creazione di un cerimoniale dello Stato definito per legge. “Un cerimoniale perfetto è un valore aggiunto per un piccolo Stato”, ha detto Righi, mentre Renzi (Rf) ha evidenziato la necessità di formalizzare certe regole: “Un cerimoniale dello Stato corretto andrebbe a sancire che, quando si incontra un personaggio come un cantante o un sindaco italiano, non ci vanno nove segretari di Stato, ma ce ne va uno”.

Infine, è stata accolta la proposta di aggiornare anche la disciplina sul Consiglio dei XII, con l’aggiunta della possibilità di conferirgli nuove funzioni. “Questo organo si è sgonfiato, ma potrebbe tornare ad avere un ruolo di garante e controllore”, ha suggerito Belluzzi.

Gli interventi

