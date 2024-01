Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Andruccioli (Motus): ”T2, cosa fare per risolvere il problema?”

Carlotta Andruccioli, Dml: Il riferimento è stato utile per capire i passaggi e gli adattamenti richiesti, adesso ci sono le esigenze delle ultime revisione del testo e di traduzione, speriamo di poter dare un approfondimento sulle parti pronte per lo studio. Anche io mi sento di ringraziare chi sta lavorando alle parti tecniche.

Ci deve essere condivisione tra le forze politiche sui prossimi passaggi.

Il tema del referendum non deve essere un tabù, non ci deve essere chiusura, capiamo insieme magari come e quando, il tutto con serietà da parte di tutti, che si lascino fuori posizioni ideologiche e bandierine elettorali.

Penso che la politica, se così si comporterà, avrà fatto il proprio dovere.

Relativamente ai prossimi passaggi, vorrei fare alcune domande sull’entrata in vigore: a novembre si era parlato di clausola di entrata in vigore provvisoria, chiederei se è prevista.

Per gli approfondimenti rinvierei a quando si avrà il testo disponibile. Ci sono aspetti interessanti: i riconoscimenti degli anni contributivi, dei titoli, opportunità per le nostre imprese di operare su un mercato più grande.

Vorrei chiedere chiarimenti su alcuni allegati. In tema doganale-commerciale, il Segretario ha detto che non sono stati richiesti adattamenti, il tema del T2 non viene risolto con questo accordo, chiederei quale è il passaggio per risolverlo.

Sul tema delle quote dello stabilimento delle persone chiederei conferma: le quote del 3% di economicamente attivi e dell'1% non economicamente attivi su cosa sono calcolate? Sui servizi finanziari si è parlato che si possa procedere per macro-categorie e credo sia importante, chiedo sulla vigilanza integrata quando partirà.