Commissione Pari Opportunità San Marino. 20 Marzo 2024 al Centro Atlante la premiazione del concorso artistico ”Barbablù”

La Commissione Pari Opportunità ha annunciato il rinvio della cerimonia di premiazione del concorso artistico “Barbablù”, destinato agli studenti delle scuole medie e superiori di San Marino, al 20 Marzo 2024 alle ore 16.45. L’evento si svolgerà al Centro Salute Donna, situato al quarto piano del Centro Commerciale Atlante, Via 3 Settembre 17 – Dogana. La Commissione ha espresso gratitudine verso gli sponsor per il loro contributo e per aver sostenuto la causa contro la violenza di genere attraverso iniziative di sensibilizzazione innovative. Gli sponsor includono COSMO, WONDERBAY, TIME OFF, MAVIE Gioielli, BAR DEL POSTO e 02 ZeroDue. Durante l’evento verranno esposti gli elaborati partecipanti al concorso e verrà offerto un rinfresco.