Ugolini Costruzioni. Complesso Residenziale Ca Ragni: Comfort moderno e sostenibilità a Serravalle, San Marino

Un nuovo complesso abitativo in bioedilizia nel cuore di Dogana.

Situato in via Abate Stefano, Serravalle, San Marino, il Complesso Residenziale Ca Ragni rappresenta un nuovo standard di vita sostenibile. Progettato con un’attenzione particolare alla bioedilizia e al risparmio energetico, questo complesso offre sette unità abitative uniche, ognuna pensata per garantire il massimo comfort e benessere. Grazie alla sua posizione centrale, il complesso consente un facile accesso a tutti i principali servizi della zona, senza rinunciare alla tranquillità e alla qualità della vita.

Unità Abitative Esclusive

Il complesso è composto da sette appartamenti, ciascuno con caratteristiche uniche:

– Bilocale di 55 mq: Ideale per coppie o single, offre una zona giorno open space con soggiorno e cucina, una spaziosa camera da letto matrimoniale, un bagno e ampi balconi.

– Trilocale di 67 mq: Perfetto per famiglie, include due camere da letto, un bagno, una zona giorno open space con cucina e soggiorno, oltre a balconi spaziosi.

– Quadrilocale di 123.7 mq: Una soluzione di prestigio con tre camere da letto, tre bagni, ampi balconi e una zona giorno open space. Perfetto per chi desidera spazio e comfort.

– Attico con terrazza panoramica di 89.6 mq: Un’unità esclusiva con due camere, uno studio, due bagni, e una terrazza/giardino pensile di 90 mq, ideale per chi cerca lusso e privacy.

Planimetrie

Planimetrie indicative delle unità abitative:

Design e Comfort ai Massimi Livelli

Il design del Complesso Residenziale Ca Ragni si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’uso di materiali sostenibili e un’architettura pensata per massimizzare il comfort abitativo. Ogni unità abitativa è progettata per garantire il doppio affaccio, con spazi esterni vivibili e ampi loggiati che fungono da naturale estensione della casa. La struttura in legno x-lam e gli impianti energetici di ultima generazione garantiscono elevati standard di efficienza e comfort, riducendo al contempo i costi di gestione.

Innovazione e Sostenibilità

Il Complesso Ca Ragni rappresenta un’eccellenza nel campo della bioedilizia. La struttura in legno x-lam, abbinata a impianti altamente efficienti, riduce le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale, garantendo al contempo il massimo comfort abitativo. Grazie alla progettazione attenta e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, il complesso raggiunge la classe energetica più alta prevista dalla legge, con un consumo per riscaldamento e raffreddamento inferiore a 40 kWh/m² all’anno.

Vista e Contesto Unico

Ogni unità abitativa del Complesso Ca Ragni è pensata per offrire viste panoramiche eccezionali e un contesto naturale che favorisce la qualità della vita. Gli ampi terrazzi e i giardini pensili degli attici offrono spazi unici per godere della tranquillità e del panorama circostante.

Posizione Strategica Vicino ai Principali Servizi

Il Complesso Residenziale si trova in una posizione privilegiata, a pochi passi da tutti i principali servizi di Serravalle . Questa zona è particolarmente adatta a famiglie, grazie alla vicinanza a scuole e asili di qualità. Inoltre, gli appassionati di sport e attività ricreative apprezzeranno la vicinanza al Multieventi Sport Domus, che include una piscina olimpionica, ed al San Marino Stadium. Per lo shopping e il tempo libero, i centri commerciali Atlante e Azzurro sono facilmente raggiungibili, offrendo un’ampia gamma di negozi, ristoranti e servizi.

Contatti e Informazioni

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Ugolini Costruzioni al numero: 0549 964314 o via mail: Ugolinicostruzioni@gmail.com. La consegna delle unità abitative è prevista per il 2025, offrendo un’opportunità unica per chi desidera vivere in un contesto moderno e sostenibile.