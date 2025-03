Comunali: in E-R 14 sindaci già eletti, hanno raggiunto quorum. Si tratta dei centri in cui c’erano candidati unici

BOLOGNA, 10 GIU – Senza attendere lo scrutinio per le Comunali – iniziano alle 14, ndr – sono già arrivati i verdetti per 14 Comuni dell’Emilia-Romagna dove era in corsa un solo candidato sindaco, e dove era necessario raggiungere il quorum del 40% dei votanti per dare validità alla consultazione.

Elezione dunque certa per i primi cittadini con la rilevazione dell’affluenza alla chiusura dei seggi.

È accaduto a: Montiano (Fabio Molari), Fiumalbo (Alessio Nizzi), Albareto (Carlo Berni), Terenzo (Danilo Bevilacqua), Valmozzola (Claudio Alzapiedi), Besenzone (Luigi Filiberti), Morfasso (Paolo Calestani), San Pietro in Cerro (Stefano Boselli), Sarmato (Claudia Ferrari), Casola Valsenio (Maurizio Nati), Cotignola (Federico Settembrini), Casteldelci (Fabiano Tonielli), Talamello (Anna Maria Bianconi) e San Clemente (Mirna Cecchini).

Ansa