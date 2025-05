Comune di Forlì: al via i lavori di manutenzione straordinaria su Via Bevano e Via Zampeschi

Il Comune di Forlì comunica l’avvio di due importanti interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale danneggiato dall’alluvione di maggio 2023. I lavori riguarderanno Via Bevano e un tratto di Via Zampeschi, tra Via Servadei e Via Oraziana.

L’intervento su Via Bevano prenderà il via martedì 3 giugno 2025, salvo condizioni meteorologiche avverse, e durerà circa 5 giorni lavorativi. A partire da mercoledì 4 giugno, invece, sarà la volta dei lavori su Via Zampeschi, che si protrarranno anch’essi per circa 5 giorni.

Per consentire lo svolgimento delle opere, saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura delle strade interessate. L’impresa incaricata, in possesso delle autorizzazioni comunali, si occuperà della predisposizione degli sbarramenti, della segnaletica con indicazioni per percorsi alternativi e della regolamentazione del traffico tramite operatori dedicati, nel rispetto del Codice della Strada.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite durante il periodo dei lavori.