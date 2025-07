Comune di Riccione: collaborazione con New PalaRiccione per completare il piano di marketing strategico e la brand strategy della città

L’amministrazione comunale di Riccione ha approvato le linee di indirizzo per avviare una collaborazione con la società in house New PalaRiccione Srl, già attiva nella gestione del Palazzo dei Congressi e nell’organizzazione di eventi, con l’obiettivo di completare e dare concreta attuazione al piano di marketing strategico e alla brand strategy. Tra gli obiettivi principali, l’elaborazione di un master plan progettuale che guiderà l’attuazione delle azioni strategiche individuate nel piano, affiancata dalla definizione di un modello di governance per coordinare e promuovere un’azione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti. New PalaRiccione fornirà inoltre assistenza operativa concreta per realizzare le iniziative previste, garantendo un’efficace gestione e coordinamento delle attività.

Il ruolo strategico di New PalaRiccione

La collaborazione con New PalaRiccione Srl è strategica per l’attuazione del piano. Il “controllo analogo” cui è sottoposta implica che il Comune supervisionerà costantemente le attività oggetto della collaborazione, trattandole come parte integrante dell’amministrazione stessa, garantendo così l’allineamento continuo delle azioni agli obiettivi pubblici.

Attività principali della collaborazione

Uno degli obiettivi sarà l’elaborazione di un master plan progettuale che supporterà l’amministrazione nell’attuazione delle azioni strategiche individuate nel piano di marketing. Questo documento rappresenterà la guida operativa per le iniziative future.

Parallelamente, sarà definito un modello di governance che ha la funzione di coordinare l’implementazione del piano, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati interessati e favorendo un’azione sinergica e condivisa per la valorizzazione del territorio e la promozione turistica.

Attività complementari e comunicazione

Oltre a queste attività principali, la società parteciperà a tavoli tecnici e gruppi di lavoro, supporterà l’organizzazione di iniziative partecipative e comunicative rivolte a cittadini e stakeholder, redigerà contenuti strategici per la promozione del piano e si occuperà di attività di comunicazione per favorire il coinvolgimento e la condivisione del progetto con la comunità.

Modalità dell’accordo e controllo

L’accordo di collaborazione prevede un rimborso massimo di 135.000 euro a copertura delle spese documentate sostenute da New PalaRiccione. La durata della collaborazione è fissata fino alla completa attuazione del piano, comunque non oltre il 30 giugno 2027.

Il Comune manterrà in ogni momento il controllo e la supervisione del progetto, esercitando il controllo analogo sulla società in house e garantendo trasparenza e responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Visione e prospettive future

Con questo accordo, Riccione conferma la propria volontà di investire in un turismo moderno e integrato, che valorizzi il territorio e la comunità, puntando a rafforzare la propria identità e attrattività attraverso un’azione coordinata e strategica.

Comune di Riccione