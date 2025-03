Comunicato stampa di DOMANI MOTUS-LIBERI sul candidato CODICE’ e la sua vicinanza alla CRICCA

San Marino, addì 29/05/2024 – 1723 d.f.R.

Cogliamo con estremo favore l’articolo apparso sulla piattaforma on-line Giornale.SM nella giornata di oggi e riferita al nostro candidato Nicola Codicè con il quale Giornale.SM in un’operazione verità certifica la totale estraneità del candidato di DOMANI – Motus Liberi dai fatti riferiti alla vicenda relativa alla “galassia CIS”, confermando di fatto la credibilità dell’azione politica del Partito.

La descrizione attenta e con dovizia di particolari portata da Giornale.SM e dal suo giornalista Enrico Lazzari dà risalto infatti alla verità ed al coraggio che il candidato Nicola Codicè ha mostrato nel testimoniare con precisione e sincerità nell’ambito del processo avente ad oggetto i fatti riferiti alla “galassia CIS”, fornendo un contributo importante alle indagini – peraltro ancora in corso – e rispetto alle quali siamo certi che il pregevole lavoro della magistratura farà presto piena luce.

Questo articolo permette anche di sconfessare, dunque, le falsità diffuse nei giorni scorsi ai danni dello stesso candidato.

Grazie al lavoro di Giornale.SM, ancora una volta la verità è emersa in modo chiaro ed inequivocabile, così come in modo chiaro ed inequivocabile è emerso il fatto che il candidato Codicè sia idoneo alla lista elettorale di DOMANI – Motus Liberi ed il chiaro sostegno al voto del 9 giugno.

DOMANI – Motus Liberi