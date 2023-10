COMUNICATO STAMPA SAN MARINO 12 OTTOBRE 2023: CAMPAGNA 2023 DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Per non incrementare l’esercito dei randagi sterilizza i tuoi animali!

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali in collaborazione con il Servizio Veterinario di Stato promuove la Campagna annuale:

“ + sterilizzazioni – abbandoni “

offrendo un contributo economico a chi sterilizza il proprio cane o il proprio gatto.

Sterilizzare il proprio animale d’affezione è un obbligo civile e un atto di rispetto verso l’animale stesso, per evitare gravidanze indesiderate, quindi cuccioli non voluti che se abbandonati, andrebbero incontro a una vita di stenti e ad una tragica fine. La sterilizzazione consente inoltre di prevenire problemi di salute, quali tumori mammari e uterini e patologie a trasmissione sessuale.

Regolamento per usufruire del contributo

– Contributo di € 80 per ogni gatta (disponibili 32 quote)

– Contributo di € 50 per ogni gatto maschio (disponibili 18 quote)

– Contributo di € 100 per ogni cane femmina (disponibili 15 quote)

con prenotazione per cittadini e residenti in territorio e non più di un contributo per nucleo familiare fino ad esaurimento quote,

nei giorni:

sabato: 14-21-28 OTTOBRE 2023

Sabato: 4 NOVEMBRE 2023

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

telefonando al numero: 0549 992558 (Nadia)

Il contributo verrà assegnato su presentazione della ricevuta del medico veterinario che ha eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato dopo la data di prenotazione. La presentazione del documento veterinario dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Marzo 2024