Comunità energetiche: Coriano Futura sollecita il sindaco Ugolini

In un mondo in rapido mutamento, dove i tempi si accorciano sempre di più, il Sindaco Ugolini di Coriano si è dimostrato impassibile di fronte alle sfide globali. Mentre la Fiera di Rimini ha ospitato nelle scorse settimane l’importante evento “KEY – The Energy Transition Expo”, ci si interroga sul coinvolgimento dell’amministrazione di Coriano in questa cruciale sfida.

I Consiglieri di Coriano Futura pongono l’attenzione su un aspetto fondamentale: la posizione dell’amministrazione locale sulla transizione energetica. L’evento a Rimini, dedicato proprio a questo tema, solleva interrogativi sulle iniziative concrete messe in atto nella città. Un recente articolo del Sindaco Ugolini ha evidenziato la necessità di ridurre le emissioni di CO2, ci auguriamo che dopo le dichiarazioni seguano i fatti.

L’auspicio dei cittadini è che le affermazioni del Sindaco Ugolini trovino riscontro in progetti concreti per il territorio Corianese. In merito alla transizione energetica, sorge la domanda se l’amministrazione stia cercando di accedere ai fondi messi a disposizione per la creazione delle Comunità Energetiche. Queste potrebbero essere un tassello fondamentale nel percorso verso una transizione energetica sostenibile.

Chiediamo, quindi, al Sindaco Ugolini di condividere con i cittadini di Coriano le iniziative intraprese per accedere a tali finanziamenti e implementare progetti che rendano la città un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale. La transizione energetica non può rimanere solo una dichiarazione d’intenti, ma deve tradursi in azioni concrete, nella costruzione di una comunità che guarda al futuro in modo responsabile.

L’attenzione alla transizione in atto potrebbe essere l’occasione per tracciare un percorso chiaro e tangibile per Coriano, affrontando le sfide energetiche con determinazione e responsabilità. I Consiglieri di Coriano Futura si augurano che le parole pronunciate si trasformino in un impegno tangibile verso un futuro energetico sostenibile.

Coriano Futura