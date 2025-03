Con l’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi l’Università di San Marino raccoglie quasi 1.200 minuti di filmati dagli anni 50. Lunedì 27 maggio un evento pubblico con proiezioni, letture e interventi

Dodici pellicole in 16 mm girate fra gli anni 50 e 70, insieme a quasi cento filmati in Super 8 per un totale di 1.170 minuti di video, fanno ora parte dell’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi, curato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e completato da una sezione dedicata ai testi con racconti sportivi, legati all’emigrazione e non solo.

A circa un anno e mezzo dal primo appello nel quale è stata richiesta la collaborazione di chiunque per raccogliere il materiale, lunedì 27 maggio l’Ateneo sammarinese offrirà una prima presentazione del lavoro fatto con un evento pubblico nel quale verranno proiettati alcuni filmati e lette diverse testimonianze scritte, facendo inoltre il punto sulle attività e le prospettive di un progetto strettamente legato al territorio e alla comunità.

“Abbiamo ora a disposizione le pellicole di eventi come il passaggio a San Marino del Giro d’Italia di ciclismo del 1954, di una gara di tiro al piccione dello stesso anno e della visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1982”, spiega Elena D’Amelio, responsabile della parte video. Le operazioni, specifica, non hanno avuto solo lo scopo di raccogliere e condividere il materiale, ma anche di conservarlo e soprattutto tutelarlo: “In questo senso sono state digitalizzate tutte le pellicole in 16mm, cioè quelle più delicate e a maggior rischio di deterioramento, grazie a una partnership con la Fondazione Home Movies Bologna”.

Nella sezione video sono inclusi anche una trentina di DVD realizzati tra il 1990 e il 2010, mentre i testi includono autobiografie, lettere e diari. “Penso per esempio al racconto di una trasferta in Francia dell’Under 13 della Virtus di Acquaviva, firmato da una figura attiva nel mondo del calcio”. Parole, queste, di Patrizia Di Luca, che coordina la parte dedicata alle memorie scritte: “Nel 2004 partirono da San Marino due pullman, il primo con la Giunta di Castello, i dirigenti sportivi, i giocatori e i familiari, il secondo con gli sbandieratori, i musicisti e i figuranti della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Il testo, come tanti altri, contribuisce alla memoria collettiva della nostra comunità, interessante soprattutto per le giovani generazioni, attraverso ricordi, pensieri e riflessioni”.

L’appuntamento del 27 maggio, in programma dalle ore 17 nella sede dell’Ex Tribunale, nel centro storico, vedrà gli interventi della direttrice scientifica del Centro Studi sulla Memoria, Patrizia Violi, del consulente scientifico Mario Panico e della responsabile della catalogazione, Claudia Gattei. Oltre a D’Amelio e Di Luca, la parola a Valentina Rossi e Giuseppe Giardi.

L’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi opera in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e la Fondazione Home Movies Bologna. Ingresso libero.