“Con le ali che ci hai donato” fa tappa a Savignano sul Rubicone

Il viaggio in bicicletta di Laura Carota, partita da Civitanova Marche per onorare la memoria del compagno Andrea Micucci e promuovere la donazione di organi, ha emozionato la comunità romagnola.

Lunedì 16 giugno, dopo aver percorso 156 km, la ciclista civitanovese Laura Carota è arrivata a Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi, poco prima delle 16:00, accompagnata da due amici gregari e dai giovani atleti della Polisportiva Fiumicinese provenienti da Santarcangelo.

Il progetto, che prevede un viaggio in bicicletta lungo 561 km, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi e di far conoscere il lavoro di AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).

Ad accogliere Laura e il gruppo, il Sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, il Presidente e il Direttore sportivo della Polisportiva Fiumicinese – categoria allievi – Rino Sarpieri e Gianluca Maffi, e per AIDO Savio-Rubicone i Vicepresidenti Vittorio Marconi e Domenico Roberto insieme ai consiglieri Barbara Neri, Nazario Angeli, Angelo Baiocchi e Renzo Bizzocchi.

Sotto il loggiato del Palazzo Comunale, dopo i saluti di rito, è stato sottolineato il valore della solidarietà come fondamento della scelta di donare organi, nonché l’importanza della cittadinanza attiva e di stili di vita sani e corretti.