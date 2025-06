Con piazzale Ceccarini di Riccione gremito per Enrico Galiano si chiude il Festival del Fundraising 2025

Si è concluso ieri con grande successo e partecipazione il doppio appuntamento culturale aperto al pubblico promosso dal Festival del Fundraising, in collaborazione con il Comune di Riccione. Dopo l’incontro di martedì con Vera Gheno, anche la serata di ieri con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano ha visto piazzale Ceccarini pieno di pubblico attento e coinvolto.

A portare i saluti per l’amministrazione comunale è stata la vicesindaca e assessora alla cultura, Sandra Villa, che ha evidenziato il valore di queste iniziative, pensate come un gesto di apertura verso la città e i suoi ospiti, in occasione di una manifestazione ormai consolidata e di grande rilievo per Riccione.

Enrico Galiano ha emozionato i presenti con il suo monologo “Meglio veri che perfetti”, un intenso intervento dedicato al potere educativo delle relazioni autentiche e al ruolo fondamentale della scuola come luogo di ascolto, accoglienza e libertà. Attraverso storie personali, riflessioni pedagogiche e riferimenti letterari, Galiano ha offerto una visione dell’educazione capace di valorizzare l’unicità di ogni individuo.

Con questo coinvolgente intervento si è idealmente chiusa l’edizione 2025 del Festival del Fundraising, che dal 9 all’11 giugno ha animato il Palazzo dei Congressi con tre giornate ricche di eventi, formazione e incontri dedicati al mondo del non profit.