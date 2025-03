“Concerto di Natale per la Città di Rimini”, 8 dicembre alle ore 18:00 nella Chiesa di Sant’Agostino in Rimini (in via Cairoli, 35),

Si terrà nella suggestiva Chiesa di Sant’Agostino a Rimini, famosa per gli affreschi del XIV secolo, il “Concerto di Natale per la Città di Rimini”, organizzato dal Lions Club Rimini Host con la collaborazione del Comune di Rimini, Rimini Classica, Soroptimist Rimini e Università Aperta Rimini. L’evento si svolgerà venerdì 8 dicembre alle 18:00, in via Cairoli, 35.

Quest’anno, celebrando l’800° anniversario della creazione del primo Presepe da Francesco d’Assisi nel 1223, il programma musicale spazierà dal Medioevo al XX secolo, con un focus sulla natività. Roberto Torriani, Il Quintetto EoS e la Cappella Musicale Malatestiana interpreteranno pezzi vocali e strumentali.

L’iniziativa, che è un dono alla città di Rimini, mira quest’anno a un traguardo speciale: fornire un Cane Guida a un non vedente tramite il Servizio Cani Guida Lions. Questo servizio, avviato nel 1959, ha reso possibili oltre 50 assegnazioni annuali di cani guida sin dal 1964, a sostegno dei non vedenti in tutta Italia.

Tutti possono contribuire a conseguire questo risultato versando un contributo a:

Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus

Sede legale e centro addestramento: via Maurizio Galimberti 1 – 20812 LIMBIATE (MB)

Presso: Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (BCC)

IBAN: IT92G0844001602000000245179

indicando come CAUSALE: CONCERTO DI NATALE 2023 PER LA CITTÀ DI RIMINI