Concluso il progetto “SCOOP – Rimini, Istituto Maestre Pie protagonista di Cooperando si impara” promosso da Confcooperative Emilia Romagna: oltre 500 studenti coinvolti in 15 scuole della regione

Si è concluso con un evento ricco di idee, entusiasmo e partecipazione il progetto “SCOOP – Cooperando si impara”, percorso di educazione cooperativa rivolto agli studenti delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna e promosso da Confcooperative Emilia Romagna con il supporto della Regione, della Federazione BCC Emilia-Romagna e di partner territoriali come LEN e LibrAzione.

Al Tecnopolo DAMA di Bologna, 170 studenti provenienti da 22 classi hanno presentato le loro start-up cooperative, frutto di un percorso che ha coinvolto oltre 500 ragazzi di 15 scuole, suddivisi in 26 classi. I progetti spaziavano dall’inclusione sociale alla sostenibilità ambientale, dal benessere psicofisico al divertimento sicuro, dimostrando come la cooperazione possa tradursi in iniziative concrete e innovative.

Tra le proposte più originali, una piattaforma di gamification per servizi tra studenti, una relax zone scolastica interattiva, case modulari a basso impatto ambientale, una start-up per il linguaggio inclusivo sulla disabilità, sport accessibile a tutti, e molto altro.

“SCOOP è un’esperienza che permette ai ragazzi di sperimentare il modello cooperativo in prima persona – ha dichiarato il direttore di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo Rossi –. Significa educare alla responsabilità, alla solidarietà e alla partecipazione, offrendo un’alternativa d’impresa etica e sostenibile in cui lavoro e valori vanno di pari passo”.

Presente anche l’assessore regionale alle Politiche giovanili Giovanni Paglia, che ha sottolineato: “Il cooperativismo non è solo economia, ma visione sociale, e parlarne già a scuola è fondamentale per costruire nuove forme di impresa partecipata e solidale”.

Durante l’evento sono stati assegnati attestati di partecipazione e menzioni speciali ai progetti più meritevoli, tra cui:

ITE Macedonio Melloni (Parma) – Safe Drive e Sport Without Limits

Istituto Paolini Cassiano (Imola) – World Technology

Liceo Ariosto (Ferrara) – Comunicabile

Istituto Oriani (Faenza) – ACS A.S.S.O.

Istituto Garibaldi-Da Vinci (Cesena) – ModuLAB

Liceo San Tomaso (Correggio) – Share&Care

Istituto Maestre Pie (Rimini) – ACS MAESTREPIE

SCOOP si conferma così un laboratorio formativo e creativo che avvicina i giovani al mondo dell’impresa cooperativa, valorizzando le loro competenze e idee al servizio del bene comune.