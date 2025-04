Concorso corale “Città di Riccione”: due giornate di musica e amicizia per cori scolastici e voci bianche provenienti da tutta Italia

Si sono ufficialmente concluse le iscrizioni alla decima edizione del Concorso corale “Città di Riccione”, l’importante appuntamento nazionale dedicato alle voci bianche e ai cori scolastici, che si terrà il 24 e il 25 maggio. Undici i cori partecipanti, provenienti da diverse regioni – Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lombardia, Sardegna e Trentino-Alto Adige – che si ritroveranno a Riccione per due intense giornate di musica, confronto e condivisione, portando in città, tra le tante, alcune fra le realtà più rappresentative della coralità italiana.

Il programma si aprirà sabato 24 maggio con il concerto inaugurale, in programma alle 20:45 presso la Chiesa Mater Admirabilis. A esibirsi saranno il coro “Le Allegre Note” e alcune delle formazioni corali partecipanti al concorso. La giornata di domenica 25 maggio sarà interamente dedicata alle audizioni in concorso, che si svolgeranno presso l’Auditorium Levi Montalcini del Liceo Volta-Fellini (viale Piacenza, 28), con sessioni al mattino e al pomeriggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30. Alle 18:30, sempre all’Auditorium Levi Montalcini, si terrà il concerto conclusivo con i cori partecipanti e la cerimonia di premiazione.

La giuria sarà composta da personalità di spicco del mondo corale italiano, provenienti da Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna, a conferma dell’alto livello qualitativo e artistico che da sempre caratterizza questa manifestazione. A presiederla saranno il Maestro Manolo Da Rold e il Maestro Fabio Pecci. Accanto a loro, Riccardo Zinzula (Oristano), Giorgio Susana (Vicenza), Ilaria Cavalca (Reggio Emilia) e la giovane soprano riccionese Chiara Guerra.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero.

Il Concorso corale “Città di Riccione” è ideato e organizzato dall’Associazione Le Allegre Note con il patrocinio della federazione nazionale Feniarco, in collaborazione con Aerco (Associazione Emilia-Romagna Cori) e promosso dal Comune di Riccione.

L’edizione 2025 del concorso si inserisce in un anno particolarmente significativo per l’Associazione Le Allegre Note, che festeggia il venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione. Nata come coro formato da una quarantina di alunni dell’allora terzo Circolo didattico, l’associazione ha contribuito a costruire e diffondere una cultura corale a Riccione, conquistando nel tempo un ruolo di rilievo nel panorama musicale nazionale ed europeo. Dal coro Le Allegre Note è nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, e sotto la guida del Maestro Fabio Pecci, l’ensemble ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti e portato la propria musica anche oltre i confini italiani. Le celebrazioni per il venticinquennale sono iniziate lo scorso 30 marzo con un concerto-evento alla Granturismo, che ha dato il via a una rassegna di appuntamenti concertistici nazionali e internazionali destinati a proseguire per tutto l’anno.

