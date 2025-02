Condanna per un tabaccaio di Rimini: Dovrà risarcire 26mila euro all’Agenzia delle dogane

Un tabaccaio di Rimini, di 51 anni, è stato condannato dalla Corte dei conti a versare la somma di 26mila euro all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il provvedimento è il risultato di un’indagine avviata circa un anno fa, a seguito di segnalazioni riguardanti un ammanco nei proventi del gioco del lotto.

L’ammanco è emerso nelle rendicontazioni della settimana contabile dal 20 al 26 settembre 2023, dove è stata riscontrata una mancanza di 25.652,62 euro, seguita da un’insufficienza di 154,08 euro nella settimana successiva. Nonostante le ripetute diffide ricevute dall’Agenzia, il tabaccaio non ha provveduto al pagamento dei proventi dovuti.

Difeso dall’avvocato Luigi Patimo, l’uomo ha tentato di giustificarsi sostenendo una presunta ignoranza riguardo ai termini di versamento e la mancanza di prove a carico. Le argomentazioni, tuttavia, sono state respinte dai giudici, che hanno considerato tali motivazioni come semplici escamotage difensivi. La Corte ha invece confermato la responsabilità del tabaccaio, designato come agente contabile, nel garantire la corretta gestione dei fondi, imponendo il risarcimento per il danno erariale subito.