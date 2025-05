Confartigianato Imprese Rimini a colloquio con il Prefetto Giuseppina Cassone

Rimini, 31 gennaio 2025 – Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini e il segretario provinciale Gianluca Capriotti, insieme Primo Olivieri in rappresentanza della Cooperativa Bagnini Rimini Sud, sono stati ricevuti dal Prefetto di Rimini, S.E. Giuseppina Cassone.

L’occasione è stata utile per confrontarsi su temi di grande importanza per il sistema delle piccole e medie imprese, quali sicurezza e legalità.

Confartigianato Imprese Rimini ha anche rappresentato le necessità di un comparto che rappresenta la spina dorsale dell’economia anche nel territorio riminese, bisognoso di sostegno e di semplificare la crescente mole di adempimenti.

Sono state presentate le iniziative in corso con le giovani generazioni, per orientare le scelte future considerando l’importanza del ‘saper fare’ e della cultura d’impresa. Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale sono driver decisivi, che in associazione viene sintetizzata nella capacità di affermare l’intelligenza artigiana a supporto dei processi produttivi e organizzativi. Altro ambito che sta particolarmente a cuore di Confartigianato è individuare le opportunità per favorire il passaggio generazionale all’interno delle aziende.

In conclusione, s’è condivisa la valutazione per cui il ruolo dei corpi intermedi debba essere alimentato con maggiore energia e che la condivisione delle scelte debba essere una via privilegiata da ogni amministrazione.