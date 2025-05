Confartigianato Rimini: “Con Valore Romagna, acquisti locali e sostegno al territorio”

Un sistema virtuoso che mette insieme economia locale, tecnologia e solidarietà: è questo lo spirito di Valore Romagna, la carta elettronica sostenuta da Confartigianato Imprese Rimini, che consente ai cittadini di accumulare cashback in denaro ogni volta che scelgono di fare acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti.

Durante un incontro nella sede provinciale dell’associazione, il presidente Davide Cupioli e il segretario Gianluca Capriotti, insieme ai promotori del progetto Simone Bertozzi e Marco Fratta, hanno fatto il punto sulla crescente diffusione della carta e sulle sue potenzialità, anche in termini di impatto sociale.

«Abbiamo a cuore le imprese del nostro territorio – ha dichiarato Cupioli – e Valore Romagna è un modo concreto per incentivare gli acquisti locali. Inoltre, è uno strumento che ci consente di rafforzare il legame con il mondo scolastico, perché una parte dei proventi generati può essere destinata al sostegno di scuole, società sportive e progetti di utilità collettiva».

Ispirata al modello SMaC in uso nella Repubblica di San Marino, Valore Romagna rappresenta un’iniziativa che sposa innovazione e partecipazione civica, promuovendo una cultura della spesa consapevole e della restituzione alla comunità. Un piccolo gesto quotidiano, quello dell’acquisto, che può tradursi in un aiuto concreto per studenti, atleti e realtà sociali del territorio.