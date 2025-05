Confartigianato Rimini. La piadina IGP protagonista alla BIT di Milano

Rimini, 10 febbraio 2025 – La piadina IGP alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Milano. Confartigianato Imprese Rimini ha proposto una degustazione del prodotto insieme al Consorzio di tutela e promozione della Piadina Romagnola IGP.

“Artigianato e turismo sono un binomio sempre più solido – commenta Giancluca Capriotti, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Rimini – e ormai è un fattore fondamentale per raccontare i territori, le tradizioni, far vivere al turista una esperienza memorabile. Lavorare insieme è un altro aspetto importante e nell’occasione abbiamo siglato un gemellaggio con la Confartigianato di Lodi, rappresentato dal Vicedirettore Generale Mauro Parazzi, sperimentando l’abbinamento fra Piadina IGP e lo squisito formaggio Raspadura. Senza dimenticare, come i recenti dati hanno certificato, che proprio la Lombardia rappresenta un bacino di provenienza turistica fondamentale per la nostra Riviera”.

Insieme al segretario provinciale Gianluca Capriotti e agli operatori, ospiti dell’iniziativa l’Assessora Regionale al turismo Roberta Frisoni, il Presidente APT Davide Cassani col Direttore Emanuele Burioni e la Direttrice di Visit Romagna, Chiara Astolfi.