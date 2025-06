Confesercenti Provincia di Rimini. Serie di rapine nel riminese, dichiarazione di Fabrizio Vagnini: “Servono più sicurezza e controlli sul territorio: non possiamo aspettare che ci sia la prossima vittima”

“Viviamo un momento difficile. I fatti dell’ultimo mese dimostrano che l’allarme sicurezza è concreto e quotidiano. Le forze dell’ordine stanno già facendo un lavoro egregio, ma non possiamo permetterci di attendere passivamente che arrivi il prossimo colpo. Servono azioni concrete e immediate.”

“Il primo obiettivo deve essere, come ogni anno sottolineiamo, il potenziamento delle forze dell’ordine, specialmente nel periodo estivo. Non si chiede una militarizzazione, ma un rafforzamento della presenza sul territorio per garantire controlli efficaci e continui.”

“Altro tema cruciale è quello della videosorveglianza. È fondamentale che le telecamere, sia pubbliche che private, siano messe in rete, in modo da rendere più efficiente il monitoraggio e il controllo in tempo reale.”

“Infine serve un segnale chiaro anche sul piano normativo: pene certe e severe per chi delinque. Basta con sconti di pena o misure troppo leggere. Chi mette a rischio la sicurezza dei cittadini e l’immagine del nostro territorio deve essere punito con fermezza.”

“Non possiamo permettere che gli sforzi – economici, progettuali e di immagine – fatti da pubblico e privato per valorizzare la Riviera vengano compromessi da episodi criminali. Proteggere chi lavora onestamente è una priorità non più rinviabile.”

Fabrizio Vagnini



Presidente Confesercenti provinciale Rimini