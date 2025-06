Conformismo massimalista. Con selfie. … di Sergio Pizzolante

C’è qualcosa di peggio in politica del massimalismo? Sì il conformismo massimalista.

E’ molto peggio, il massimalismo è una malattia degenerativa, cioè, si ti prende poi non ti lascia più. E’ la malattia del piagnisteo continuo.

Non va bene mai niente, niente e’ sufficiente, non basta mai, insoddisfazione perenne, il pelo nell’uovo, il lamento come spirito, pessimismo cronico. E’ il purgatorio perenne. Nebbia.

Assumi una tesi falsa e la porti sino in fondo.

Proprio in fondo. Nei fondali del pensiero umano, dopo una pesca a strascico.