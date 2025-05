Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina convocato il 22 maggio: in diretta streaming le decisioni su bilancio e riqualificazioni

Il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina è convocato in prima convocazione giovedì 22 maggio 2025 alle ore 18:00. Nel caso non si raggiunga il numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione lo stesso giorno alle 18:45.

Per garantire la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini, la riunione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

Tra i punti all’ordine del giorno spiccano le comunicazioni del Presidente, la variazione al bilancio di previsione 2025-2027, e l’approvazione della modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con l’elenco annuale dei lavori per il 2025.

Particolare rilievo assume anche la discussione sull’istanza di convenzione relativa alla riqualificazione dell’Hotel Gelso e della Colonia Neri, con la riconversione in condhotel e residenze in un’area situata tra via Pinzon e via Fracastoro, presentata dalle ditte LU.VI SRL e Immobiliare Vigevanese SRL.

Non mancheranno inoltre le interrogazioni presentate dal gruppo consigliare “Giovanardi Sindaco – Obiettivo Comune” riguardanti i lavori in via Uso e l’acquisizione di un’area di proprietà demaniale adiacente via Rossini.

In totale, saranno sette gli argomenti trattati nella seduta, che si preannuncia ricca di decisioni importanti per lo sviluppo urbanistico e finanziario della città.