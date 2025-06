Consolato Mobile del Messico a San Marino

Roma, Italia, 18 giugno 2025

L’Ambasciata del Messico in Italia annuncia che nei giorni 21 e 22 giugno sarà attivo un Consolato Mobile a San Marino, situato in Via Prato delle Valli n. 15, Acquaviva. I cittadini messicani potranno richiedere passaporti, certificati di nascita e carte d’identità elettorali.

La presenza del Messico a San Marino sarà particolarmente significativa in queste giornate. Ad esempio, giovedì 19 giugno si terrà la X Riunione dei Consoli Onorari del Messico in Italia, Albania, Malta e San Marino.

Il giorno seguente, venerdì 20, la delegazione messicana sarà ricevuta dai Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi.

Parallelamente si terrà un seminario in cui verranno approfondite le opportunità economiche, commerciali e di investimenti Messico-Italia-San Marino, un evento a cui parteciperanno il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini.

Nel campo culturale, l’Ambasciata del Messico, insieme al Consolato Onorario del Messico a San Marino, ha organizzato un ricco programma per avvicinare il Messico non solo alla comunità messicana residente, ma anche ai cittadini sammarinesi.

Tra gli eventi di maggior rilievo, si segnala una degustazione di tequila a cura della casa “Seis Escaladores”, prevista per venerdì 20 giugno presso l’Oyster Bistrot. Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno scoprire le caratteristiche distintive e le qualità dei tequila blanco, añejo e reposado, o sapranno distinguire fra un tequila 100% agave o uno semplicemente tequila.

La degustazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con i distributori italiani di distillati messicani White Dog e Brothers Corporation, che offriranno anche un assaggio di altre bevande tradizionali quali mezcal, raicilla e sotol, anch’esse protette da denominazioni d’origine, come il tequila.

La colonna sonora dell’iniziativa sarà affidata al celebre Mariachi Romatitlán, che si esibirà in un concerto “flash mob” la sera del 20 giugno in Piazza della Libertà. Il gruppo trasporterà il pubblico nell’atmosfera autentica della musica popolare messicana, con melodie che raccontano le radici del Messico.

Sarà la prima volta nella storia che un mariachi messicano si esibisce a San Marino. Fondato nel 1983, il Mariachi Romatitlán è noto non solo per l’interpretazione fedele dello stile tradizionale, ma anche per il suo lavoro di ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale messicano.

Si terrà anche un incontro con membri della squadra ciclistica messicana “A.R. Monex Pro Cycling Team”, che si allena a San Marino e dalla quale è emerso il ciclista messicano Isaac del Toro, secondo classificato all’ultimo Giro d’Italia e vincitore della maglia bianca giovanile.