CONSORZIO TERRA DI SAN MARINO. Degustazioni, laboratori, natura: a San Marino torna la Fiera Agricola dal 3 al 5 maggio

Degustazioni, laboratori, natura: a San Marino torna la Fiera Agricola

Dal 3 al 5 maggio appuntamento con la XX edizione dell’evento dedicato all’agricoltura sammarinese organizzato dal Consorzio Terra di San Marino

Dopo 6 anni di attesa torna, a grande richiesta, la Fiera Agricola della Repubblica di San Marino. L’appuntamento è dal 3 al 5 maggio a Fonte Dell’Ovo nel Castello di Città.

Ad organizzarla il Consorzio Terra di San Marino, che rappresenta tutte le cooperative agricole della Repubblica, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, della Giunta di Castello di San Marino Città e con la collaborazione dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Tre giorni all’insegna della natura, del cibo Made in Rsm, del divertimento, della socialità e dell’agricoltura.

Si parte la serata di venerdì 3 maggio con LAMBURGERATA, protagonisti gli hamburger 100% Made in Rsm e la musica di Dj Frenz.

Sabato 4 maggio giornata piena, con gli stand aperti dalle 09:00, Laboratori, Tavola rotonda sull’agricoltura biologica, incontro dedicato alle caratteristiche sensoriali degli oli vergini d’oliva, premiazione migliori mieli e tanto altro.

Domenica 5 maggio si inizia alle 08:00 con la Passeggiata Agroambientale in collaborazione con l’Associazione La Genga. Alle 09:30 l’esibizione di cani da tartufo e cani da ricerca e soccorso in collaborazione con l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori e il Servizio Protezione Civile. Dalle ore 10:00 a spasso con i pony a cura de lI BRANCO.

Nel pomeriggio poi finali e premiazione del 2° Palio Agricolo dei Castelli, della Gara dei cancioni e del concorso “Costruisci lo spaventapasseri” rivolto agli alunni sammarinesi.

Per tutta la durata della fiera: l’esposizione di mezzi agricoli storici e moderni, stand gastronomici delle cooperative agricole aderenti al Consorzio Tera di San Marino, visite guidate al Bioparco Apistico a cura della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, “L’Orto in cassetta” per giovani aspiranti agricoltori a cura dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, scene di vita contadina con i figuranti e gli animali dell’aia a cura del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino, Laboratorio di ceramica a cura di Barbò, giro sul carrobus trainato dal trattore che farà servizio gratuito di navetta dal parcheggio all’ingresso della fiera, pecore, capre nane, galline, pulcini, colombi, anatre, cavalli e altro, ruota della fortuna e giochi di legno.

Un programma ricchissimo che, da un lato si propone di coinvolgere piccoli e grandi, dall’altro di valorizzare e far conoscere, come merita, l’infaticabile e prezioso lavoro degli agricoltori di San Marino e i loro prodotti.